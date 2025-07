Rodrygo é um dos jogadores mais cobiçados nesta janela de transferências e tem seu futuro em dúvida no Real Madrid. Em meio à forte concorrência por espaço no ataque merengue, o brasileiro começa a ganhar espaço nos rumores de saída - e o Liverpool surge como um dos principais interessados, já que deseja uma "vingança" dos merengues.

Para os Reds, a possível chegada de Rodrygo vai além de uma simples contratação: seria também uma espécie de "vingança" contra o Real Madrid, que já os superou diversas vezes em disputas no mercado, sendo o próprio Rodrygo, Tchouaméni, Bellingham e Mbappé.

Real Madrid já "derrotou o Liverpool" em negociações

A situação de Rodrygo no Real Madrid mudou após a última temporada e a chegada de Xabi Alonso. O sistema do novo técnico privilegia dois atacantes, e por isso, o brasileiro tem ficado em segundo plano no time, e sua importância vem diminuindo.

Durante o Mundial de Clubes, por exemplo, teve participação limitada, alimentando especulações de saída. Clubes da Arábia Saudita chegaram com propostas robustas, mas o brasileiro deseja continuar na Europa - o que coloca o Liverpool como forte candidato.

A relação entre o clube inglês e Rodrygo não é recente. Em 2020, o técnico Jürgen Klopp chegou a viajar ao Brasil para tentar levá-lo ao Anfield quando o jogador ainda era uma promessa do Santos. O negócio, no entanto, não aconteceu. O Santos recusou a oferta de 3 milhões de euros feita pelos ingleses - valor considerado muito baixo na época. Pouco depois, o Real Madrid entrou em cena e fechou a contratação por 40 milhões de euros.

- O Klopp entrou no YouTube, digitou ‘talento brasileiro’ e viu o Rodrygo. Queria ele como sua primeira contratação - revelou Nick Arcuri, agente do atleta.

Rodrygo em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial

Desde então, o Liverpool tem acumulado derrotas no mercado para os merengues. Tentou Mbappé, que preferiu Madrid. Quis Bellingham, que escolheu o Bernabéu. Disputou Tchouaméni, e perdeu novamente. Mais recentemente, viu o Real levar Trent Alexander-Arnold para o Mundial de Clubes e agora pode perder também Konaté, alvo do time espanhol.

Neste cenário, contratar Rodrygo seria simbólico. Seria a primeira vez em anos que os ingleses vencem os espanhóis em uma disputa direta por um nome de peso. O brasileiro se encaixa no perfil que o Liverpool busca: jovem, com experiência de alto nível e ainda com margem para evolução. Além disso, há uma motivação emocional: recuperar no presente o que se perdeu no passado.

Rodrygo tem contrato até 2028 com o Real Madrid e não será liberado facilmente. O clube ainda não definiu se aceitará negociar o jogador nesta janela, mas os Reds seguem atentos. Depois de tantas derrotas nos bastidores para os merengues, o Liverpool vê no camisa 11 a chance perfeita de mudar o roteiro - e de revidar, enfim, no tabuleiro do mercado.

