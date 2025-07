Real Madrid acerta venda de zagueiro para clube italiano

O Real Madrid acertou a venda do zagueiro Jacobo Ramón para o Como, da Itália, por 2,5 milhões de euros (R$ 16,2 milhões), segundo o "Marca". O jovem de 20 anos fez apenas seis partidas como profissional na equipe merengue.

A negociação envolve uma cláusula de recompra pelo Real Madrid, além de 50% dos direitos em uma possível venda no futuro. O atleta deixa a Espanha em busca de uma minutagem maior em campo sob comando de Cesc Fabregas.

Recentemente, o Real Madrid utilizou esse modelo de negociação nos casos de Nico Paz, Take Kubo e Miguel Gutierrez. O argentino foi um dos protagonistas do Como, enquanto o japonês conseguiu solidificar sua carreira na Real Sociedad.

Na última temporada, Jacobo Ramón foi lançado ao time profissional do Real Madrid pelo técnico Carlo Ancelotti. O zagueiro ficou marcado pelo gol da vitória sobre o Mallorca na reta final do Campeonato Espanhol. Com Xabi Alonso, o defensor participou de apenas um jogo do Mundial de Clubes.

