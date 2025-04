Grande nome do futebol mundial e ex-jogador do Real Madrid, Luís Figo saiu em defesa de Carlo Ancelotti, que vem sendo criticado pela sua temporada abaixo no clube da capital espanhola. Para o português, Carleto já provou mais do que o suficiente seu valor como treinador.

— Me surpreendem quando duvidam do valor de Carlo Ancelotti. Parece estranho que, logo após a eliminação na Champions League (para o Arsenal), a única pergunta é sobre o futuro de uma pessoa que ganhou sempre e mostra seu valor todos os anos. No futebol, não se pode ganhar sempre — opinou no tapete vermelho do Prêmio Laureus.

Ainda questionado sobre o futuro de Ancelotti, Figo optou por cortar caminho e perguntar diretamente ao presidente do Real Madrid, que passava por ele no tapete vermelho da cerimônia. De forma descontraída, o ex-jogador questionou Florentino Pérez, que também despistou sobre o futuro do treinador italiano.

— Este é o Figo, caso não o conheçam — disse o presidente de forma breve após a brincadeira. Ancelotti tem contrato válido até o fim da próxima temporada, porém, pela pressão, pode deixar o clube ao fim da atual.

Figo protege Vini Jr e Mbappé de vaias

Por ser um dos raros jogadores a trocar o Barcelona pelo Real Madrid na carreira, Luís Figo se acostumou, e muito, com as vaias por parte da torcida espanhola. Ainda no tapete vermelho, o português defendeu Vini Jr e Mbappé, que foram vaiados por torcedores presentes no Santiago Bernabéu.

— Aqueles torcedores criticam todos nós — comentou Figo de forma breve.