Finalmente, vale ressaltar que a campanha do Tottenham Hotspur tem atraído atenção global graças à presença de jogadores de diversas nacionalidades em seu elenco. Se a forma do atacante brasileiro Richarlison continuar a melhorar e o defensor Emerson Royal ganhar mais minutos em campo, a conquista da Premier League não será apenas uma festa em Londres, mas algo a ser celebrado no Brasil e em todo o mundo. Países como Austrália, Coreia do Sul e Argentina, além do continente europeu, terão motivos para compartilhar o triunfo, tornando este potencial título algo verdadeiramente global.