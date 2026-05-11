Barcelona domina cenário da Espanha, mas Real Madrid é melhor na Europa; veja números

No último El Clásico, o Barcelona derrotou o Real Madrid por 2 a 0 e conquistou o 29º título de La Liga da história do clube catalão. O confronto reafirmou o domínio da equipe blaugrana no cenário da Espanha nos últimos anos.

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Na década atual, o Barcelona também leva uma ligeira vantagem sobre o Real Madrid nos confrontos diretos. Nos 18 jogos disputados desde 2021/2022, os culés venceram 10, enquanto os merengues foram superiores em oito partidas.

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Embora o Barcelona se sobressaia no cenário doméstico, o Real Madrid tem tido melhores resultados além dos limites da Espanha. Nos últimos cinco anos, o clube da capital conquistou duas Champions League, duas Supercopas da Uefa e dois Intercontinentais.

No panorama da década, o Real Madrid conquistou ao todo 11 títulos contra sete vencidos pelo Barcelona. No entanto, os merengues ergueram apenas cinco troféus na Espanha, enquanto o clube catalão vive um jejum de mais de 10 anos sem vencer nada no cenário europeu ou intercontinental.

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Real Madrid campeão da Champions League 2023/2024 (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Barcelona persegue Real Madrid no Campeonato Espanhol

No cenário espanhol, o Barcelona é o maior campeão da Copa do Rei (32), mas também da Supercopa da Espanha (16). No entanto, o clube catalão persegue o Real Madrid na La Liga, onde os merengues possuem uma vantagem, mas cada vez menor desde o início do século.

No Campeonato Espanhol, o Real Madrid segue como o maior campeão nacional, tendo conquistado 36 vezes a competição. O Barcelona surge na sequência com 29 títulos vencidos após a confirmação do troféu referente a atual temporada após vencer os meregues no fim de semana.

Em 2002/2003, o Real Madrid chegou a ter 12 títulos de diferença para o Barcelona, mas essa vantagem hoje é de apenas sete conquistas. Isso exemplifica o crescimento dos culés no cenário nacional, mas também a manutenção da hegemonia catalã na primeira metade da década atual.

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