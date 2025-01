Real Sociedad x Villarreal: onde assistir, horário e prováveis escalações

Real Sociedad e Villarreal se enfrentam em confronto decisivo pela 19ª rodada da La Liga nesta segunda-feira (13). A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília) e será realizada no Estádio Reale Arena, em San Sebastian, Espanha. O confronto terá transmissão ao vivo do ESPN (canal fechado) e do Disney+ Premium (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Este jogo é crucial para ambas as equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela: o Real Sociedad está em 8º lugar com 25 pontos, enquanto o Villarreal ocupa a 5ª posição com 30 pontos. Para este jogo, o Real Sociedad não conta com Traoré e Zubimendi, lesionados, e de Zubeldia, suspenso.

O desempenho recente do Real Sociedad inclui resultados variados, com uma vitória na Liga Europa, uma na Copa do Rey e uma derrota na última rodada da La Liga. A equipe busca retomar a consistência para ascender na tabela. O Villarreal, por sua vez, enfrenta o desafio de fortalecer sua defesa, apesar de ter o terceiro melhor ataque do campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Real Sociedad e Villarreal se enfrentam nesta segunda (13) (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Confira as informações do jogo entre Real Sociedad e Villarreal

✅ FICHA TÉCNICA

REAL SOCIEDAD x VILLARREAL

19° RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Reale Arena, em San Sebastian, Espanha.

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) Disney+Premium (straming)

continua após a publicidade

➡️Botafogo esbarra na Europa e encontra dificuldade em buscar reposições

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL SOCIEDAD: Unai Marrero, Jon Aramburu, Javi Lopez, Jon Pacheco, Jon Ander Olasagasti, Benat Turrientes, Igor Zubeldia Elorza, Brais Mendez, Orri Steinn Oskarsson, Sergio Gomez Martin, Mikel Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil.

VILLARREAL: Luiz Junior, Kiko Femenia, Logan Costa, Raul Albiol Tortajada, Sergi Cardona, Pape Alassane Gueye, Santi Comesana, Denis Suarez Fernandez, Alex Baena, Yeremi Pino, Thierno Barry. Técnico: Marcelino García Toral.