Brentford x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações

Nesta terça-feira (14) o Brentford enfrenta o Manchester City em uma partida válida pela 21ª rodada da Premier League. O confronto está marcado para as 16h30 (horário de Brasília), no Brentford Community Stadium, em Londres, e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+(streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Sob a liderança de Pep Guardiola, o Manchester City tem mostrado recuperação na temporada, com três vitórias consecutivas. O Brentford, por sua vez, destaca-se pelo ataque potente, especialmente em casa, com 27 gols marcados.

O histórico de confrontos entre Brentford e Manchester City mostra resultados variados, mas as últimas três partidas foram para a equipe de Manchester.

Brendfort e Manchester City se enfrentam nesta terça (13) (Foto: Darren Staples/AFP)

Confira as informações do jogo entre Brentford e Manchester City

✅ FICHA TÉCNICA

BRENTFORD x MANCHESTER CITY

21° RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Brentford Community Stadium, em Londres

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e pelo Disney+(streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRENTFORD: Mark Flekken; Roerslev, Nathan Collins, Van Den Berg e Lewis-Potter; Mathias Jensen, Damsgaard e Norgaard; Mbeumo, Schade e Yoane Wissa. Técnico: Thomas Frank.

MANCHESTER CITY: Ortega; Rico Lewis, Akanji, Aké e Gvardiol; Kovacic, De Bruyne e Bernardo Silva; Savinho, Phil Foden e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.