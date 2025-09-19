Presidente do Fenerbahçe rebate fala de José Mourinho; confira
Treinador português afirmou que errou ao ter aceitado treinar o clube turco
José Mourinho foi apresentado como novo treinador do Benfica na última quinta-feira (18) e deixou claro o arrependimento de ter treinado o Fenerbahçe, seu último trabalho antes dos Encarnados. Ali Koç, presidente do clube turco, não demorou a responder o 'Special One' e rebateu que "foi um erro de ambos" em entrevista à "Now TV".
"A saída de Mourinho foi uma decisão difícil para mim. Era como um membro da família. Ele disse que vir para cá foi um erro. Acho que acabou por ser um erro para as duas partes", começou por dizer o presidente do Fenerbahçe.
Além disso, Koç se mostrou ressentido com a declaração de Mourinho em relação a ter chegado a um clube do seu nível, em referência ao Benfica:
"Disse que chegou a um clube do seu nível. Ótimo. Vou lembrar-me dele sempre com carinho. Um treinador do nível dele menospreza-se quando faz tal declaração, atribui a eliminação a um jogador. Numa reviravolta do destino, o golo do Akturkoglu foi decisivo", completou o dirigente turco.
Declarações de Mourinho na apresentação no Benfica
José Mourinho falou sobre a ida para o Fenerbahçe como um erro, afirmando que o Benfica era do nível que está acostumado no futebol.
"A minha carreira foi rica até agora, treinei os maiores clubes do mundo em diferentes países. Tive uma opção errada, mas sem ressentimentos, que não nos ajudam em nada naquilo que fizemos bem ou mal. Fiz mal em ir para o Fenerbahçe. Não era o meu nível cultural, não era o meu nível enquanto futebol. Dei tudo até ao último dia, tive de fazer o meu luto como o Bruno também está a fazer, porque ninguém gosta de sair, mas treinar o Benfica é regressar ao meu nível", afirmou Mourinho.
