Barcelona anuncia decisão após dois anos de espera

O Barcelona anunciou a data de reinauguração do Camp Nou nesta quarta-feira (25). Após dois anos de reestruturação, o estádio volta a receber voltará a receber uma partida de futebol no dia 10 de agosto — data da celebração do Troféu Joan Gamper.

Nas redes sociais, o Barcelona usou o lema "Volte para casa, vibre" para compor o lançamento da novidade. A campanha é uma iniciativa que visa fortalecer ainda mais o vínculo entre os torcedores e o clube.

O Camp Nou será reaberto parcialmente no início da próxima temporada, segundo comunicado divulgado pelo Barcelona em seu site oficial. Apesar do avanço das obras, o estádio ainda passará por etapas importantes de reforma, como a construção do terceiro anel, a instalação do anel VIP duplo, a colocação da cobertura e a finalização de espaços internos.

As obras de modernização do Camp Nou começaram em junho de 2023 e, desde então, o cronograma de entrega já sofreu alterações. Agora, o clube catalão afirma que o estádio está apto para receber partidas, ainda que com parte da estrutura em fase de conclusão.

Patrimônio de Barcelona, do Barça, e da Espanha. Com capacidade para quase 100 mil pessoas, o Camp Nou é um dos estádios mais emblemáticos do esporte, palco de jogos inesquecíveis e salão de festas para os principais craques. A partir de 2025/26, o templo do bom futebol está de volta.

