Jogador do Valencia é detido após acusação de agressão sexual

Rafa Mir foi revelado pelo Valencia (Foto: Divulgação / Valencia)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 11:01 • Rio de Janeiro

O atacante Rafa Mir, do Valencia, foi detido acusado de agressão sexual contra duas mulheres, na noite da última segunda-feira (2). A ação da Guarda Civil espanhola foi realizada e o jogador se apresentará ao juíz para prestar esclarecimentos. As informações são da rádio "Cadena SER" e do jornal "ABC", ambos da Espanha.

Segundo as publicações, o suposto crime foi cometido na casa do jogador, em Valência, e também foi detido um outro homem envolvido no caso. As jovens, que tem têm entre 21 e 25 anos, protocolaram a denúncia e precisaram de assistência hospitalar.

Rafa Mir não participou dos treinos do Valencia nesta terça-feira (3), e o clube vai aguardar o desenrolar do caso antes de tomar alguma medida e se pronunciar oficialmente. O jogador pertence ao Sevilha e foi emprestado nesta temporada.

Ele foi revelado nas categorias de base do time valencista e chegou a atuar na equipe B, antes de se transferir ao Wolverhampton, em 2018. Também teve passagens por empréstimo no Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca, até ser comprado pelo Sevilla, em 2021.