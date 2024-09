Raphinha desabafa sobre quase ter saído do Barcelona: ‘O futebol te destrói’

Raphinha marcou três gols em atuação de gala em La Liga (Foto: MANU QUINTERO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 08:59 • Rio de Janeiro

Autor de hat-trick na goleada por 7 a 0 do Barcelona sobre o Valladolid, no último sábado (31), por La Liga, Raphinha desabafou sobre quase ter deixado o clube catalão diante dos problemas no início para se adaptar ao novo país. Em entrevista à rádio RAC1, o atacante também revelou que trabalhar com um psicólogo é fundamental para qualquer um que esteja trilhando uma carreira como atleta profissional.

Sim, pensei nisso (sair do Barcelona), os primeiros meses foram complicados para mim e minha família. Depois da Copa do Mundo eu melhorei e pude acabar bem a temporada. Fiquei mais tranquilo, mas o início foi bastante difícil. Me custou muito a adaptação ao clube. - revelou Raphinha.

O brasileiro foi transferido do Leeds United, da Inglaterra, por 55 milhões de euros (cerca de R$ 341 milhões em valores atuais), poucos meses antes da Copa do Mundo de 2022. Ele está em sua terceira temporada com a equipe blaugrana, e anotou 10 gols e 13 assistências em todas as competições na temporada passada.

Raphinha revelou problemas de adaptação e saúde mental (Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Apesar do bom início sob o comando de Hansi Flick na atual temporada, Raphinha viu seu nome ser constantemente especulado como um dos atletas que o Barcelona negociaria na janela de transferências de verão. Inclusive, ele não foi convocado para os próximos compromissos da Seleção Brasileira de Dorival Júnior, contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas do Mundial de 2026.

- Faço trabalho psicológico porque vi o quanto é importante. Todo mundo deveria fazer porque ajuda muito. Se você não cuida de si mesmo, o futebol te destrói. É muito fácil entrar em depressão e desistir de tudo. - complementou.

Enquanto isso, o clube também teve interesse em outros nomes para a ponta esquerda, com Nico Williams e Federico Chiesa.