Dani Olmo, uma das contratações do Barcelona para a disputa de La Liga, abriu o sábado no futebol espanhol com uma falha inacreditável. No começo do duelo com o Real Valladolid, na Catalunha, o meia-atacante tinha gol aberto logo nos primeiros minutos de partida, mas desperdiçou a oportunidade ao acertar a trave.

Nas redes sociais, torcedores catalães se desesperaram com a chance de inaugurar o marcador. Confira algumas das reações abaixo e o lance:

Minutos depois, Olmo balançou as redes, mas teve seu gol anulado por impedimento. Contra o Rayo Vallecano, em seu jogo de estreia, o camisa 20 fez o tento da vitória dentro dos últimos dez minutos de jogo, em batida colocada de dentro da área.