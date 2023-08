- Sou advogado e um dos vice-presidentes da FIFA. Seu caso está nas mãos do órgão disciplinar da FIFA. Qualquer comentário que ele fizesse soaria como pressão. Só devo dizer que me entristece que um acontecimento como este ofusque a vitória da seleção espanhola. Deveríamos mudar as coisas Hoje encontrei-me com Laura McAllister (vice-presidente da UEFA) para encontrar formas de mudar a forma como nos comportamos. Devemos fazer mais - disse.