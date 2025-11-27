Valverde rechaça conflitos internos do Real Madrid: 'É ótimo'

A vitória do Real Madrid sobre o Olympiacos, pela Champions League, não serviu apenas para aliviar a sequência recente de tropeços. O resultado também esfriou rumores sobre crise interna e devolveu tranquilidade a um elenco pressionado. O principal porta-voz desse momento foi Fede Valverde, capitão merengue, que usou as redes sociais para negar conflitos, especialmente aqueles que envolveram Vini Jr e Xabi Alonso nas últimas semanas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Valverde reconheceu o mau momento recente, mas destacou que o grupo atravessa a turbulência unido e alinhado com o treinador. O uruguaio citou a boa atuação de Vini Jr e Mbappé na Grécia, ressaltando que, apesar da pressão, o ambiente interno é sólido. A manifestação aconteceu um dia depois de veículos espanhóis divulgarem ruídos entre o camisa 7 e Xabi Alonso, além de dúvidas sobre a relação do elenco com o comandante.

continua após a publicidade

Confira a mensagem de Valverde

"Após uma semana em que muitas coisas foram ditas sobre nós, estamos agora mais unidos do que nunca.

Ter Vini e Mbappé na equipe é uma sorte, mas jogar com o melhor time do mundo e um grupo comprometido é uma grande honra.

Em termos pessoais, estou trabalhando para voltar ao meu melhor nível. O treinador sempre esteve ao meu lado, me apoiando e fazendo tudo o que pode para me ajudar a continuar evoluindo e contribuindo para a equipe.

Nem sempre é fácil, mas a equipe técnica e os jogadores estão mais unidos do que nunca"

Ambiente leve após vitória do Real Madrid

A publicação de Valverde foi interpretada como um recado direto ao ambiente externo — e rapidamente recebeu respaldo interno. Álvaro Carreras escreveu "Ótimo capitão!", Vini Jr respondeu "Meu capitão" e Rüdiger deixou um emoji de apoio. A interação pública reforça a tentativa do elenco de mostrar unidade após dias de críticas, especialmente sobre a relação entre Vini Jr e Xabi Alonso, assunto que dominou a imprensa espanhola na última semana.

continua após a publicidade

O desempenho na Grécia também ajudou a sustentar o discurso. Xabi Alonso alterou o esquema, devolveu Camavinga e Valverde às suas posições naturais e deu mais liberdade a Vini Jr e Mbappé, que comandaram o setor ofensivo. O brasileiro viveu sua melhor atuação das últimas semanas, recebeu abraços e apoio explícito do treinador após o apito final e respondeu com gols, participações diretas e liderança técnica.

Time do Real Madrid comemora gol de Mbappé diante do Olympiacos (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

Os momentos de celebração entre os jogadores – especialmente entre Vini Jr e Mbappé – mostraram um cenário mais leve do que o sugerido pelos rumores de bastidores. A defesa, cheia de desfalques, sofreu, mas o ataque sustentou o time e confirmou uma vitória que veio acompanhada de sinais de pacificação.

Como a vitória acalmou os ruídos internos

De acordo com o "Diario AS", os últimos dias foram marcados por conversas internas, reuniões no vestiário e envolvimento direto de líderes do elenco. O clube também expressou apoio firme a Xabi Alonso, reforçando que não haverá mudança de rumo. A resposta veio em Atenas: quatro gols, atuação dominante no ataque e sinais claros de reconexão entre jogadores e treinador.

O gesto de Xabi ao abraçar Vini Jr após a partida teve peso simbólico e foi interpretado como um movimento para dissipar qualquer atrito. A relação entre ambos havia sido alvo de especulação, mas o clima exibido no Pireu mostrou um cenário mais estável. Outro ponto destacado pelo jornal foi o esforço de Mbappé em buscar o brasileiro durante o jogo, insistindo em deixá-lo em boas condições para marcar.

A liderança no Campeonato Espanhol e a posição confortável na Champions eliminam a ideia de crise profunda. Para o elenco, o momento exige responsabilidade e união – argumento que Valverde fez questão de reforçar na mensagem publicada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial