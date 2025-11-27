Sem Nino e com Gerson apagado, Zenit vence, mas é eliminado na Copa da Rússia
O Zenit até venceu por 1 a 0 o Dínamo Moscou na VTB Arena, mas não evitou a eliminação na Copa da Rússia. A derrota por 3 a 1 no jogo de ida pesou, e o time de São Petersburgo caiu no agregado, em noite de atuação discreta dos brasileiros – com Gerson apagado, Luiz Henrique irregular e Nino, especulado no futebol brasileiro, começando no banco após sentir desconforto antes da partida.
Sergei Semak ousou ao escalar quase todos os titulares e deu papel central aos jogadores com passagem pelo futebol brasileiro. Gerson, ex-Flamengo, iniciou como meia pela esquerda, com liberdade para pisar na área. Luiz Henrique, ex-Botafogo, atuou aberto, enquanto Gustavo Mantuan e Pedro – ambos revelados pelo Corinthians – formaram a espinha defensiva.
O domínio foi absoluto. O Zenit chegou a registrar quase 80% de posse de bola antes do intervalo, criando sucessivas chances. Mantuan cruzou para Alip quase abrir o placar, e Pedro acertou cobrança de falta que passou rente ao poste. Gerson, em seu melhor momento na partida, soltou uma bomba que obrigou Lunev a fazer grande defesa.
Mas apesar da pressão, a equipe azul-branco-celeste só balançou a rede aos 29 minutos: Mostovoy sofreu pênalti após revisão do VAR e converteu. O gol incendiou o duelo, e Glushenkov – após passe de Pedro – perdeu chance clara da pequena área. Era a prova de que a classificação poderia ter mudado de mãos ainda no primeiro tempo.
Zenit insiste, brasileiros seguem tentando, mas eliminação se confirma
Sem Nino, substituído de última hora por Erakovic, a defesa pouco foi exigida, mas mostrou certa insegurança quando o Dínamo tentou escapar em velocidade. A ausência do ex-Fluminense reforçou a sensação de que o Zenit jogava uma final sem seu líder defensivo.
Luiz Henrique, mais ativo no início do segundo tempo, quase marcou contra após desvio acidental em cobrança de falta adversária, salvo por Latyshonok. Mantuan, em ritmo forte, criou boa jogada individual pela direita, enquanto Pedro tentou aparecer como referência, mas foi travado em suas finalizações.
Semak ainda lançou mão de Sobolev, Vega e Luciano, mas o Dínamo recuou de vez, defendendo-se como pôde. Gerson, em noite pouco inspirada, finalizou fraco em rebote dentro da área. Mantuan arriscou chute perigoso de longe. Pedro tentou trabalhar entre as linhas, mas esbarrou na compactação adversária. Nada funcionou.
