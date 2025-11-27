menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Sem Nino e com Gerson apagado, Zenit vence, mas é eliminado na Copa da Rússia

Equipe

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/11/2025
17:32
gerson zenit
imagem cameraGerson em ação pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Zenit até venceu por 1 a 0 o Dínamo Moscou na VTB Arena, mas não evitou a eliminação na Copa da Rússia. A derrota por 3 a 1 no jogo de ida pesou, e o time de São Petersburgo caiu no agregado, em noite de atuação discreta dos brasileiros – com Gerson apagado, Luiz Henrique irregular e Nino, especulado no futebol brasileiro, começando no banco após sentir desconforto antes da partida.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sergei Semak ousou ao escalar quase todos os titulares e deu papel central aos jogadores com passagem pelo futebol brasileiro. Gerson, ex-Flamengo, iniciou como meia pela esquerda, com liberdade para pisar na área. Luiz Henrique, ex-Botafogo, atuou aberto, enquanto Gustavo Mantuan e Pedro – ambos revelados pelo Corinthians – formaram a espinha defensiva.

continua após a publicidade
Gerson, ex-Flamengo, em ação pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)
Gerson, ex-Flamengo, em ação pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

O domínio foi absoluto. O Zenit chegou a registrar quase 80% de posse de bola antes do intervalo, criando sucessivas chances. Mantuan cruzou para Alip quase abrir o placar, e Pedro acertou cobrança de falta que passou rente ao poste. Gerson, em seu melhor momento na partida, soltou uma bomba que obrigou Lunev a fazer grande defesa.

Mas apesar da pressão, a equipe azul-branco-celeste só balançou a rede aos 29 minutos: Mostovoy sofreu pênalti após revisão do VAR e converteu. O gol incendiou o duelo, e Glushenkov – após passe de Pedro – perdeu chance clara da pequena área. Era a prova de que a classificação poderia ter mudado de mãos ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Zenit insiste, brasileiros seguem tentando, mas eliminação se confirma

Sem Nino, substituído de última hora por Erakovic, a defesa pouco foi exigida, mas mostrou certa insegurança quando o Dínamo tentou escapar em velocidade. A ausência do ex-Fluminense reforçou a sensação de que o Zenit jogava uma final sem seu líder defensivo.

Luiz Henrique, mais ativo no início do segundo tempo, quase marcou contra após desvio acidental em cobrança de falta adversária, salvo por Latyshonok. Mantuan, em ritmo forte, criou boa jogada individual pela direita, enquanto Pedro tentou aparecer como referência, mas foi travado em suas finalizações.

Semak ainda lançou mão de Sobolev, Vega e Luciano, mas o Dínamo recuou de vez, defendendo-se como pôde. Gerson, em noite pouco inspirada, finalizou fraco em rebote dentro da área. Mantuan arriscou chute perigoso de longe. Pedro tentou trabalhar entre as linhas, mas esbarrou na compactação adversária. Nada funcionou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias