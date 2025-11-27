Mbappé elogia Vini: 'Acho horrível um lateral ter que enfrentá-lo'

Kylian Mbappé foi, mais uma vez, o grande destaque do Real Madrid na Champions League. O atacante francês balançou as redes quatro vezes contra o Olympiacos, mas, ainda assim, rendeu-se à partida de Vinicius Júnior. O jornal "Marca" também elogiou o brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Acho horrível um lateral ter que enfrentar o Vini por uma hora e meia", disse Kylian Mbappé após a vitória dos Merengues em Atenas.

Apesar do placar apertado e a sequência de polêmica envolvendo o nome de Vinicius Júnior, o "Marca" destacou a atuação do brasileiro na edição desta quinta-feira (27):

continua após a publicidade

"Existem partidas que marcam uma virada, momentos em que um jogador demonstra que seu impacto é inegável. Contra o Olympiacos, Vinicius fez uma atuação no primeiro tempo que obrigou Xabi Alonso a repensar sua tática. Sua versão mais agressiva e decisiva, aquela que quase lhe rendeu a Bola de Ouro, reapareceu com força. Essa atuação leva Xabi Alonso a reconsiderar o papel do brasileiro na equipe", - destacou o jornalista Joel del Río.

Ainda sobre a atuação do brasileiro, Del Río interpretou a exibição de Vini como um recado para a comissão técnica do Real Madrid:

"Sua atuação é uma mensagem clara e direta para a comissão técnica. Uma declaração de que, quando ele aparece nessa forma, seu lugar na equipe é inegociável. E nesse quesito, não há ninguém como Vinicius. Um jogador indispensável que acaba de se afirmar com a força que a tarefa exigia", finalizou.

continua após a publicidade

Vini foi elogiado por Mbappé em Olympiacos x Real Madrid (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

Vini volta a pedir passagem como protagonista

Autor de duas assistências e com várias ações perigosas a partir de dribles nos duelos de um contra um, Vinicius Júnior voltou a pedir passagem na equipe do Real Madrid como um protagonista, como reconheceu Kylian Mbappé. Além dele, o "Marca" também destacou como o time de Xabi Alonso atua melhor com a presença do brasileiro:

"Xabi Alonso busca construir um Real Madrid dominante, capaz de impor um ritmo intenso e constante. E se há um jogador que pode mudar o rumo de uma partida desde o primeiro lance, esse jogador é Vinicius. Ele é o jogador mais próximo de causar disrupção constante no elenco do clube. Porque é o único capaz de alterar a dinâmica de um jogo em uma única jogada. Mesmo que os gols tenham sido marcados por Mbappé, foi o brasileiro quem carregou o peso da equipe desde o início. Ele avançou, rompeu linhas defensivas, forçou o adversário a recuar e ofereceu apoio extra. Sua influência foi total, permitindo que seus companheiros brilhassem em campo", analisa o jornal espanhol.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial