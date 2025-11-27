'Gol que Pelé não fez' e brilho brasileiro: Europa e Conference League tem dia animado
36 jogos aconteceram nesta quinta-feira (27)
Após duas noites marcadas pela Champions League, foi a vez da Europa League e da Conference League assumirem o centro das atenções nesta quinta-feira (27). Com 36 jogos somados entre as duas competições, o dia foi de muito movimento, golaços, destaques brasileiros e até um lance digno de Puskás, comparado ao famoso — e não concretizado — gol que Pelé quase marcou do meio-campo.
As partidas foram divididas em duas faixas de horário: 14h45 e 17h (de Brasília). No primeiro bloco, o brilho brasileiro já se fez presente. Pepê, ex-Grêmio, distribuiu assistência no duelo entre Porto e Nice. Talisca, decisivo no Fenerbahçe, evitou a derrota contra o Ferencváros. Bruno Duarte, ex-Vitória, garantiu a vitória do Estrela Vermelha sobre o FCSB. No Lyon, Abner Vinícius foi protagonista com um gol e uma assistência contra o Maccabi Tel-Aviv.
O grande momento da tarde, porém, veio de Real Betis x Utrecht: depois de os espanhóis abrirem boa vantagem — com Antony participando diretamente de jogadas ofensivas — Miguel Rodríguez acertou um chute do meio-campo, surpreendendo goleiro, torcida e narradores. O golaço rapidamente viralizou com a comparação ao "gol que Pelé não fez". Petar Stanic, do Ludogorets, também chamou atenção ao marcar um hat-trick diante do Celta de Vigo.
Além disso, uma cena especial marcou o jogo do Feyenoord. Robin van Persie, agora técnico da equipe, colocou o filho Shaqueel van Persie em campo pela primeira vez no futebol profissional, aos 19 anos, na derrota para o Celtic.
Europa League: golaços, domínio francês e susto no Betis
A rodada da Europa League foi intensa do início ao fim. No City Ground, o Nottingham Forest venceu o Malmö por 3 a 0, com Yates, Kalimuendo e Milenkovic marcando. Murillo e Morato foram titulares, e Igor Jesus entrou no segundo tempo. A vitória levou o Forest à 16ª colocação, enquanto os suecos seguem em situação delicada, com apenas um ponto.
O duelo entre Real Betis e Utrecht teve um início tenso. Logo no começo, Isco e Amrabat se chocaram, resultando na saída dos dois ainda nos primeiros 15 minutos. O Betis precisou se reorganizar rapidamente, mas conseguiu abrir o placar com Cucho Hernández após assistência de Antony. Mesmo com as perdas, o atacante brasileiro foi destaque do jogo e recebeu elogios nas redes sociais.
Entre os confrontos da parte de cima da tabela, o Midtjylland perdeu sua invencibilidade ao ser derrotado pela Roma por 2 a 1. O Aston Villa, aproveitando o tropeço dos dinamarqueses, venceu o Young Boys por 2 a 1, com dois gols de Malen. O Braga empatou com o Rangers fora de casa, enquanto o Lyon aplicou a maior goleada do dia: 6 a 0 no Maccabi Tel-Aviv, com show de Corentin Tolisso, autor de três gols.
Confira os resultados da Europa League
- Aston Villa 2x1 Young Boys
- Porto 3x0 Nice
- Fenerbahçe 1x1 Ferencváros
- Feyenoord 1x3 Celtic
- Lille 4x0 Dinamo
- Ludogorets 3x2 Celta de Vigo
- PAOK 1x1 Brann
- Roma 2x1 Midtjylland
- Viktoria Plzen 0x0 Freiburg
- Bologna 4x1 RB Salzburg
- Estrela Vermelha 1x0 FCSB
- GA Eagle 0x4 Stuttgart
- Genk 2x1 Basel
- M. Tel-Aviv 0x6 Lyon
- Nottingham Forest 3x0 Malmö
- Panathinaikos 2x1 Sturm Graz
- Rangers 1x1 Braga
- Real Betis 2x1 Utrecht
Conference League: Kauã Elias decide, favoritos tropeçam e tabela embolada
Na Conference League, o protagonismo brasileiro foi menor, mas apareceu na figura de Kauã Elias. O jovem ex-Fluminense marcou um dos gols da vitória do Shakhtar Donestk sobre o Shamrock Rovers, mantendo os ucranianos na parte de cima da competição.
O Crystal Palace voltou a decepcionar e perdeu para o Strasbourg, aumentando a pressão sobre a equipe inglesa. A Fiorentina vive momento ainda pior: somou mais uma derrota, desta vez para o AEK Atenas. O Mainz 05, que fazia campanha sólida, conheceu a primeira derrota ao cair diante do U. Craiova.
Resultados da Conference League:
- AZ 2x0 Shelbourne
- Hamrun 3x1 Lincoln
- Zrinjski 2x1 Häcken
- Lech 2x0 Lausanne
- Omonia 2x0 Dynamo Kiev
- Raków 4x1 Rapid Viena
- Sigma Olomouc 2x1 Celje
- Slovan Bratislava 2x1 Rayo Vallecano
- U. Craiova 1x0 Mainz 05
- Aberdeen 1x1 Noah
- Breidablik 2x2 Samsunspor
- Drita 1x0 Shkhëndija
- Fiorentina 0x1 AEK Atenas
- Rijeka 0x0 AEK Lanarca
- Jagiellonia 1x0 KuPS
- Legia 0x1 Sparta Praga
- Strasbourg 2x1 Crystal Palace
- Shamrock Rovers 1x2 Shakhtar Donestk
