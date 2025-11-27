'Gol que Pelé não fez' e brilho brasileiro: Europa e Conference League tem dia animado

Após duas noites marcadas pela Champions League, foi a vez da Europa League e da Conference League assumirem o centro das atenções nesta quinta-feira (27). Com 36 jogos somados entre as duas competições, o dia foi de muito movimento, golaços, destaques brasileiros e até um lance digno de Puskás, comparado ao famoso — e não concretizado — gol que Pelé quase marcou do meio-campo.

As partidas foram divididas em duas faixas de horário: 14h45 e 17h (de Brasília). No primeiro bloco, o brilho brasileiro já se fez presente. Pepê, ex-Grêmio, distribuiu assistência no duelo entre Porto e Nice. Talisca, decisivo no Fenerbahçe, evitou a derrota contra o Ferencváros. Bruno Duarte, ex-Vitória, garantiu a vitória do Estrela Vermelha sobre o FCSB. No Lyon, Abner Vinícius foi protagonista com um gol e uma assistência contra o Maccabi Tel-Aviv.

O grande momento da tarde, porém, veio de Real Betis x Utrecht: depois de os espanhóis abrirem boa vantagem — com Antony participando diretamente de jogadas ofensivas — Miguel Rodríguez acertou um chute do meio-campo, surpreendendo goleiro, torcida e narradores. O golaço rapidamente viralizou com a comparação ao "gol que Pelé não fez". Petar Stanic, do Ludogorets, também chamou atenção ao marcar um hat-trick diante do Celta de Vigo.

Antony em ação pelo Real Betis na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Além disso, uma cena especial marcou o jogo do Feyenoord. Robin van Persie, agora técnico da equipe, colocou o filho Shaqueel van Persie em campo pela primeira vez no futebol profissional, aos 19 anos, na derrota para o Celtic.

Europa League: golaços, domínio francês e susto no Betis

A rodada da Europa League foi intensa do início ao fim. No City Ground, o Nottingham Forest venceu o Malmö por 3 a 0, com Yates, Kalimuendo e Milenkovic marcando. Murillo e Morato foram titulares, e Igor Jesus entrou no segundo tempo. A vitória levou o Forest à 16ª colocação, enquanto os suecos seguem em situação delicada, com apenas um ponto.

O duelo entre Real Betis e Utrecht teve um início tenso. Logo no começo, Isco e Amrabat se chocaram, resultando na saída dos dois ainda nos primeiros 15 minutos. O Betis precisou se reorganizar rapidamente, mas conseguiu abrir o placar com Cucho Hernández após assistência de Antony. Mesmo com as perdas, o atacante brasileiro foi destaque do jogo e recebeu elogios nas redes sociais.

Entre os confrontos da parte de cima da tabela, o Midtjylland perdeu sua invencibilidade ao ser derrotado pela Roma por 2 a 1. O Aston Villa, aproveitando o tropeço dos dinamarqueses, venceu o Young Boys por 2 a 1, com dois gols de Malen. O Braga empatou com o Rangers fora de casa, enquanto o Lyon aplicou a maior goleada do dia: 6 a 0 no Maccabi Tel-Aviv, com show de Corentin Tolisso, autor de três gols.

Confira os resultados da Europa League

Aston Villa 2x1 Young Boys Porto 3x0 Nice Fenerbahçe 1x1 Ferencváros Feyenoord 1x3 Celtic Lille 4x0 Dinamo Ludogorets 3x2 Celta de Vigo PAOK 1x1 Brann Roma 2x1 Midtjylland Viktoria Plzen 0x0 Freiburg Bologna 4x1 RB Salzburg Estrela Vermelha 1x0 FCSB GA Eagle 0x4 Stuttgart Genk 2x1 Basel M. Tel-Aviv 0x6 Lyon Nottingham Forest 3x0 Malmö Panathinaikos 2x1 Sturm Graz Rangers 1x1 Braga Real Betis 2x1 Utrecht

Conference League: Kauã Elias decide, favoritos tropeçam e tabela embolada

Na Conference League, o protagonismo brasileiro foi menor, mas apareceu na figura de Kauã Elias. O jovem ex-Fluminense marcou um dos gols da vitória do Shakhtar Donestk sobre o Shamrock Rovers, mantendo os ucranianos na parte de cima da competição.

O Crystal Palace voltou a decepcionar e perdeu para o Strasbourg, aumentando a pressão sobre a equipe inglesa. A Fiorentina vive momento ainda pior: somou mais uma derrota, desta vez para o AEK Atenas. O Mainz 05, que fazia campanha sólida, conheceu a primeira derrota ao cair diante do U. Craiova.

Resultados da Conference League:

AZ 2x0 Shelbourne Hamrun 3x1 Lincoln Zrinjski 2x1 Häcken Lech 2x0 Lausanne Omonia 2x0 Dynamo Kiev Raków 4x1 Rapid Viena Sigma Olomouc 2x1 Celje Slovan Bratislava 2x1 Rayo Vallecano U. Craiova 1x0 Mainz 05 Aberdeen 1x1 Noah Breidablik 2x2 Samsunspor Drita 1x0 Shkhëndija Fiorentina 0x1 AEK Atenas Rijeka 0x0 AEK Lanarca Jagiellonia 1x0 KuPS Legia 0x1 Sparta Praga Strasbourg 2x1 Crystal Palace Shamrock Rovers 1x2 Shakhtar Donestk

