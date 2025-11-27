Lorenzo Buffon, ex-goleiro da Itália, morre aos 95 anos
Lenda era tio-avô de Gianluigi Buffon
Itália se despediu nesta terça-feira (25) de um dos maiores goleiros de sua história. Lorenzo Buffon, tio-avô de Gianluigi Buffon e ícone do Milan nos anos 1950, morreu aos 95 anos após sofrer um ataque cardíaco em sua casa, em Latisana, na região de Udine. Considerado um dos símbolos do "Grande Milan" e um dos arqueiros mais importantes da Azzurra no pós-guerra, Buffon deixou um legado que marcou gerações.
O ex-jogador, conhecido como "Magnífico" pela torcida rossonera, foi tetracampeão italiano pelo Milan e viveu seu auge na década de 1950, quando dividiu elenco com o lendário trio sueco Gre-No-Li – Gren, Liedholm e Nordahl. Pela Seleção Italiana, disputou 15 partidas e foi o goleiro titular da equipe na Copa do Mundo de 1962, no Chile.
A trajetória de Lorenzo Buffon, o "Magnífico"
Revelado pelo Portogruaro, Lorenzo Buffon chegou ao Milan ainda jovem e rapidamente se consolidou como um dos principais goleiros do país. Em dez temporadas no clube, acumulou 300 partidas e se tornou o quarto goleiro com mais jogos na história rossonera, atrás apenas de Christian Abbiati, Sebastiano Rossi e Dida. Pelo Diavolo, conquistou quatro Campeonatos Italianos e duas Copas Latinas, marcando época como um dos pilares defensivos do time.
Após fazer história com a camisa rossonera, Buffon passou por Genoa e se transferiu para a Internazionale, onde, sob o comando do lendário Helenio Herrera, voltou a vencer o Scudetto em 1962/63. Depois, defendeu Fiorentina e Ivrea até encerrar a carreira. Entre clubes e seleção, construiu uma trajetória marcada pela regularidade, pela liderança e pela elegância sob as traves.
A morte de Lorenzo Buffon gerou homenagens em toda a Itália, especialmente pela ligação familiar com Gianluigi Buffon, outro gigante da posição. O ex-goleiro da Juventus e campeão mundial em 2006 destacou como o parente influenciou seus primeiros passos no futebol.
– Lorenzo Buffon iluminou uma era e inspirou gerações subsequentes com seu talento extraordinário e uma paixão pelo esporte que nunca o abandonou. Quando eu era criança, me lembro de uma foto gigante dele voando sobre o San Siro para fazer uma defesa: uma imagem poderosa que me marcou e moldou meu caminho – afirmou Gianluigi Buffon.
Lorenzo Buffon era primo do avô do ex-capitão da Azzurra e, ao longo da vida, manteve viva a tradição da família no futebol italiano. Um dos últimos remanescentes de uma geração histórica do Milan, o "Magnífico" deixa uma herança esportiva que ajudou a moldar o que significa ser goleiro na Itália.
