Com uma grande ajuda do Manchester United, o Newcastle se garantiu na próxima Champions League mesmo perdendo para o Everton por 1 a 0, na última rodada da Premier League. O time de Eddie Howe caiu para a quinta colocação, mas conseguiu a vaga depois da derrota do Aston Villa diante dos Red Devils em Old Trafford.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O gol foi marcado pelo meia Carlos Alcaraz, emprestado pelo Flamengo ao time de Merseyside, em linda cabeçada na segunda etapa. Pickford ajudou a equipe com ótimas defesas ao longo do confronto, e garantiu a vitória para fechar a temporada em paz com o torcedor.

continua após a publicidade

O resultado negativo acabou derrubando o time alvinegro para o quinto lugar, com 66 pontos, sendo ultrapassado pelo Chelsea, mas com a vaga assegurada no próximo europeu. Os Toffees, sem jogar por nenhum objetivo, deram fim à temporada em 13º, com 48.

👀 Como foi o jogo?

O Everton, sem grandes pretensões no confronto, encaixou uma retranca pesada em Tyneside, e dificultou a criação do Newcastle, que apostava na paciência para a construção. Sem espaço, a primeira chance veio aos 30', quando Tonali arriscou para defesa de Pickford; no rebote, Isak tentou bater rente à trave, mas o goleiro salvou. A forte bola aérea apareceu seis minutos depois: em dois escanteios seguidos, Botman finalizou - uma de cabeça e uma com o pé direito -, mas também parou em intervenções do arqueiro.

continua após a publicidade

A resposta dos Toffees não demorou: em jogada rápida, Mykolenko fez lindo cruzamento e Alcaraz cabeceou forte, mas Pope operou milagre no segundo andar para evitar o gol. A segunda etapa começou também com os visitantes em cima: Alcaraz obrigou o goleiro a fazer milagre em chute de fora, e de cabeça, Garner jogou por cima da meta.

A recompensa pela ousadia, mesmo fora de casa, veio quase na metade da segunda etapa. A dobradinha entre Mykolenko e Alcaraz voltou a brilhar: o ucraniano cruzou bola na medida, e o argentino, livre após um tropeço de Dan Burn, cabeceou no canto de Pope para abrir o placar.

Alcaraz comemora gol do Everton diante do Newcastle, pela Premier League (Foto: Andy Buchanan/AFP)

A desvantagem levou os donos da casa a pressionar depois do baque. Em Manchester, o Villa segurava o empate com um a menos, e garantia um lugar na Champions. Em escanteio aos 28', Isak tentou emendar cruzamento de primeira, mas acabou isolando. A pressão final não surtiu efeito, mas também não precisou, já que o United marcou duas vezes, com Diallo e Eriksen, e devolveu a vaga europeia ao Newcastle. Atuação ruim, sem brilho e com excesso de nervosismo, mas suficiente para a qualificação continental.

🔮 O que vem por aí?

Apesar do resultado ruim, o Newcastle se garantiu na próxima edição da Champions League. O Everton, por sua vez, lutou contra o rebaixamento, e não terá nenhuma competição europeia, focando no mercado de transferências para a próxima temporada.

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle 0x1 Everton

38ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne (ING)

🥅 Gol: Carlos Alcaraz (EVE - 20' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Fabian Schar (NEW); Gana Gueye, Ashley Young, James Garner e Vitailiy Mykolenko (EVE)

🟥 Cartões vermelhos: -

➡️ Oficial: Real Madrid anuncia Xabi Alonso como novo técnico do clube

ESCALAÇÕES DO JOGO

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Nick Pope; Fabian Schär, Sven Botman (Kieran Trippier), Dan Burn e Tino Livramento; Jacob Murphy (Callum Wilson), Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Harvey Barnes (William Osula), Alexander Isak e Anthony Gordon (Joe Willock)



🔵🔵 Everton (Técnico: David Moyes)

Jordan Pickford; Ashley Young, Michael Keane, Jake O'Brien e Vitaliy Mykolenko; James Garner e Gana Gueye; Jack Harrison, Carlos Alcaraz (Abdoulaye Doucouré) e Iliman Ndiaye (Dwight McNeil); Beto (Dominic Calvert-Lewin)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.