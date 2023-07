Após oito meses, Raúl Jiménez retornou aos gramados em um amistoso do Wolverhampton diante do Crewe Alexandra, da terceira divisão da Inglaterra. Desde então, Raúl passou a utilizar uma proteção na cabeça durante as partidas. Desde então, o atacante não teve mais um grande desempenho com a camisa dos Wolves. Em 2021/2022, foram seis gols marcados no Inglês. Já em 2022/2023, Jiménez não balançou as redes pela Premier League.