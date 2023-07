O QUE VEM POR AÍ?

O amistoso marca o encontro entre os dois campeões nacionais de 2022/23. Por um lado, o Bayern de Munique, que alcançou o 11º título consecutivo da Bundesliga, do outro, o Manchester City, campeão da tríplice coroa, com a Champions League, Premier League e Copa da Inglaterra.



