O defensor está no Manchester City há seis temporadas e desde a chegada se destacou na equipe. A possível negociação pela saída do jogador teria como motivo principal a proximidade do término de contrato, em junho de 2024. Segundo a imprensa europeia, o valor do jogador é de 10 milhões de euros (cerca de R$52 milhões) e o acordo com o Bayern já estaria definido em duas temporadas.