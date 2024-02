Segundo o jornal "The Sun", da Inglaterra, Son, capitão da Coreia do Sul, teria discutivo com outros jogadores que deixaram o jantar mais cedo na concentração para jogar pingue-pongue. Son estaria incomodado com a falta de foco dos mais jovens no torneio. De acordo com o "The Athletic", o capitão teria sido duro na fala e recebeu uma resposta firme de Lee. Houve uma confusão, em que Lee afirma ter sido empurrado por outro atleta. Son tentou separar os jogadores e acabou sofrendo lesão em um dos dedos da mão direita.