O Al Nassr venceu o Al Feiha por 2 a 0, atuando no Al -Awwal Stadium, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, e se classificou para as quartas de final da competição. Os gols do jogo foram marcados por Otávio, brasileiro naturalizado português, aos 17 minutos do primeiro tempo, e Cristiano Ronaldo, aos 41 minutos do segundo tempo.