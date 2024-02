No início do jogo, as melhores chances do Barça foram criadas por Lamine Yamal, aproveitando espaços na defesa com velocidade pelo lado direito. A maior chance do primeiro tempo, entretanto, foi em um chute de Lewandowski na área, após ótima jogada de Cancelo pela ponta esquerda. Exigido, Meret defendeu com o pés. Poucos minutos depois, Gundogan bateu de fora da área e obrigou o goleiro italiano a fazer mais uma bela defesa. Confira: