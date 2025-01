Depois de um ano histórico no Botafogo, Thiago Almada, um dos principais personagens dos títulos brasileiro e da Libertadores, partiu rumo a França, para outro time de John Textor: o Lyon. No último domingo (26), o argentino fez sua estreia com a camisa do Lyon e deixou uma boa impressão no time, concluindo com sucesso 100% dos passes que tentou.

Almada chegou ao Glorioso com data marcada para ir para o Lyon. Em um acordo com John Textor, o jovem de 23 anos acertou com o clube brasileiro por seis meses, esperando ir para a Europa no ano seguinte. Mesmo com uma rápido adaptação, o jogador manteve sua promessa e se juntou ao Lyon em 2025.

Impacto de Almada no Botafogo

Antes de partir para o Lyon, Thiago Almada passou 16 dos 17 jogos pelo Brasileirão invicto. A única derrota foi em sua partida de estreia com a camisa alvinegra: contra o Juventude, em julho. Ao todo, são 25 jogos e apenas três derrotas com o meia em campo - as outras duas foram contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e no jogo de volta da semifinal da Libertadores diante do Peñarol.

Apesar da derrota na fase inicial do torneio, a temporada gloriosa, enfim, terminou para o Botafogo. Campeão do Brasileirão e da Libertadores, a equipe de Artur Jorge retorna ao Brasil e pode encerrar um ano histórico para o clube.