Atual tricampeão mexicano, o técnico brasileiro André Jardine “estreou” na noite de sábado (25) na Liga MX com uma sonora goleada por 4 a 1 sobre o Santos Laguna, fora de casa, e aumentou ainda mais a euforia dos torcedores americanistas, que sonham com o inédito tetracampeonato para o clube. Os gols da vitória foram marcados por Dávila, Erick Sánchez e Zendejas, duas vezes. Lozano, de pênalti, descontou para os donos da casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Válida pela terceira rodada do Torneio Clausura 25, a partida marcou a estreia do treinador brasileiro e de toda a equipe considerada titular na competição, uma vez que a delegação retornou dos Estados Unidos somente nesta semana, após um período de pré-temporada no país vizinho. Nas duas primeiras rodadas da Liga MX, o América atuou com sua equipe Sub-20 e, comandado pelo treinador da categoria, somou uma vitória e um empate. Agora, com sete pontos, o time da capital ocupa a liderança do torneio.

- Importantíssimo vencer e, mais do que tudo, vencer desta forma, jogando bem, com imposição física e técnica diante de um adversário complicado. Tivemos de atrasar a estreia da equipe principal para podermos realizar uma pequena pré-temporada, e acho que esse resultado, da forma como foi, mostra que foi uma decisão acertada - comentou André Jardine.

continua após a publicidade

Liga Mexicana

Com três títulos nacionais consecutivos, André Jardine já é considerado um dos principais treinadores de toda a história do futebol mexicano. Além dele, somente o mexicano Raúl Cárdenas havia conseguido o feito de levantar o troféu da Liga MX em três edições consecutivas, entre os anos de 1972 e 1974, pelo arquirrival Cruz Azul.

O ótimo desempenho internacional do treinador brasileiro, campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio 2020, tem chamado atenção e despertado o interesse de vários clubes pelo mundo. O convite mais recente ocorreu em dezembro de 2024, quando John Textor, dono da SAF do Botafogo, fez uma proposta para que Jardine assumisse o clube carioca, mas o técnico optou por seguir no América e buscar o tetracampeonato mexicano.

continua após a publicidade

Em toda a história do futebol do país, somente o Chivas, maior rival do América, conseguiu levantar o troféu por quatro vezes seguidas. Isso ocorreu há mais de 60 anos - entre as temporadas de 1959 e 1962, porém sob o comando de dois treinadores diferentes no período: Árpád Fekete e Javier de la Torre. Caso Jardine e o América atinjam este objetivo, o nome do treinador brasileiro estará marcado de vez no futebol mexicano.

Próximo dos 100 jogos

Na próxima rodada, terça-feira (28), o América recebe o Atlético de San Luis pela 4ª rodada do Torneio Clausura. Será a partida de número 100 do treinador no banco de reservas da equipe da capital mexicana.