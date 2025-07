Yuri Matias é mais um caso do fenômeno global do mercado de jogadores brasileiros no esporte mais popular do mundo. Fora do país desde 2016, o defensor está de casa nova para completar sua décima temporada no futebol internacional. Ele é o reforço do Ajman Club, da primeira divisão dos Emirados Árabes.

Yuri Matias chega ao futebol árabe após passagem pelo Neftçi, do Azerbaijão, onde atuou nas duas últimas temporadas. Pelo clube azeri, somou 71 partidas e marcou 10 gols, acumulando mais de 6 mil minutos em campo em competições nacionais.

Natural de Campina Grande (PB), o zagueiro de 30 anos iniciou sua carreira no América-PE antes de conhecer o mundo através do esporte. No exterior, defendeu clubes como Académica (Portugal), Gaz Metan e CFR Cluj (Romênia), Tractor (Irã) e o próprio Neftçi (Azerbaijão). Na segunda experiência no futebol romeno, conquistou o título da liga nacional na temporada 2021/22.

O Ajman estreia na primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos em 17 de agosto, às 11h05 (de Brasília), em partida contra o Al-Wahda. Veja as primeiras palavras de Yuri como novo jogador da equipe:

— Está sendo muito bom. Tinha o sonho de jogar neste país e, graças a Deus, estou concretizando. É um país novo, cultura nova, mas sempre consigo me adaptar rápido e bem. Espero que aqui não seja diferente. Estamos fazendo uma grande pré-temporada para começar com tudo — em relação ao novo clube.

— Fico feliz pela minha passagem pelo futebol do Azerbaijão. Fiz números muito bons. Infelizmente coletivamente deixamos a desejar, mas é uma experiência enorme que carrego comigo — sobre sua última passagem.

