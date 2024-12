Boxing Day: brasileiros para ficar de olho na rodada da Premier League

A rodada de Boxing Day é uma tradição do futebol inglês. Nesta quinta-feira (26), oito partidas da Premier League embalam o feriado na Terra do Rei, e o Lance! separou alguns jogadores brasileiros com potencial de destaque nos jogos. Confira!

Brasileiros em destaque na Premier League

EVANILSON - BOURNEMOUTH

O atacante revelado pelo Fluminense vive uma sequência de ótimas atuações sob o comando do treinador espanhol Iraola. Mesmo que não tenha números fora da curva neste início de passagem pelos Cherries, com quatro gols em 17 partidas, o jogador se tornou peça fundamental no esquema tático e deve ser uma arma muito utilizada diante do Crystal Palace.

O Bournemouth, aliás, é uma das sensações da Premier League até aqui: são 28 pontos na quinta colocação, a frente de times como o atual tertracampeão Manchester City e o Tottenham.

MATHEUS CUNHA - WOLVERHAMPTON

Em contraste com a fase dos Wolves, o atacante de 25 anos vive um momento impressionante e é, discutivelmente, o melhor brasileiro em atuação na Premier League nesta temporada. Na temporada atual, são nove gols e três assistências em 18 partidas disputadas. O brasileiro é o grande responsável pela criação ofensiva da equipe, que conta com Vitor Pereira, velho conhecido das torcidas de Flamengo e Corinthians, como treinador.

Apesar de brihar contra o rebaixamento, o Wolverhampton quer engatar uma sequência de vitórias com o treinador lusitano, que conta com o oportunismo e a inventividade de Matheus Cunha n a dura missão de receber o Manchester United.

Matheus Cunha é esperança de gols do Wolverhampton no Boxing Day (Reprodução / X)

MURILLO E MORATO - NOTTINGHAM FOREST

A dupla revelada por Corinthians e São Paulo mostra cada vez mais entrosamento no comando do sistema defensivo do Nottingham Forest, surpreendente quarto colocado da Premier League 2024-25. Na formação de um trio defensivo com Nikola Milenkovic, os brasileiros oferecem sustentação e segurança a uma equipe leve ofensivamente. Atualmente, os Reds têm a quarta melhor defesa do torneio, com 19 gols sofridos.

Com o objetivo de retornar à Champions League, o Forest encara um turbulento Tottenham no City Ground. A depender de resultados, uma vitória pode colocar o time de Nuno Espírito Santo na terceira posição na tabela.

RODRIGO MUNIZ E ANDREAS PEREIRA - FULHAM

A dupla de ex-jogadores do Flamengo costuma entregar boas notícias aos torcedores no Craven Cottage. Mesmo como opção ao experienet Raúl Jiménez no comando do ataque, Muniz costuma ganhar minutos e ser efetivo no ataque de Marco Silva. Já Andreas, peça crucial no meio de campo dos Cottagers, dá continuidade a mais uma temporada regular na Premier League.

No duelo entre Fulham e Liverpool, pela 16ª rodada da competição, a dupla de brasileiros foi responsável pela conquista de um ponto suado em Anfield.

Qual a origem do Boxing Day no futebol inglês?

A tradição do Boxing Day no futebol inglês já acontece há mais de 100 anos. A primeira partida nesta data aconteceu em 1860, com o confronto entre Sheffield FC e Hallam FC. O time do Sheffield passou três anos desde a sua fundação sem ter um adversário para jogar, até a criação do Hallam, time da mesma cidade.

Assim, eles fizeram a primeira partida nesta data, marcando também o primeiro duelo oficial da história do esporte. O Sheffield saiu vitorioso pelo placar de 2 a 0. Anos depois, em 1963, acontecia um dos mais emblemáticos "Boxing Day" da história do futebol inglês. Naquela rodada, nos dez jogos realizados pela Primeira Divisão, foram feitos 66 gols, com goleadas históricas.

Além de toda essa história, a rodada do futebol inglês no Boxing Day também é uma forma de lazer para as famílias. Os ingleses tiram o dia 26 de dezembro para descansar, sair para se divertir e aproveitar as promoções de queima de estoque após o Natal, algo parecido com a Black Friday nos Estados Unidos (após o Dia de Ação de Graças). A tradição vem desde o século XIX.

