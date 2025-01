Por que Neymar não joga nesta segunda-feira (27) pelo Al Hilal

Nesta segunda-feira (27), o Al Hilal enfrenta o Al-Qadisiya no Estádio Prince Saud bin Jalawi, em partida válida pela 17ª rodada da Liga Saudita, às 14h (de Brasília). No entanto, o atacante brasileiro Neymar não estará em campo, e há um motivo claro para isso.

Segundo o regulamento da Liga Saudita, cada equipe pode contar com no máximo 10 jogadores estrangeiros no elenco ao longo do torneio, sendo que dois deles devem ser nascidos a partir de 2003. Além disso, apenas oito atletas não-asiáticos podem ser inscritos por partida. Por questões estratégicas, o Al Hilal optou por não inscrever Neymar na competição local, priorizando outros estrangeiros na equipe.

O Al Hilal possui um elenco recheado de estrelas internacionais, incluindo os brasileiros Renan Lodi, Malcom e Marcos Leonardo (sub-21), os portugueses João Cancelo e Rúben Neves, os sérvios Mitrovic e Milinkovic-Savic, o senegalês Koulibaly e o marroquino Bono. Recentemente, o clube contratou o atacante Kaio César, ex-Coritiba. Jorge Jesus, técnico do time, destacou a dificuldade em abrir mão de um jogador estrangeiro para reintegrar Neymar ao elenco principal, dado que ele é o atleta com menor ritmo de jogo após seu longo período de recuperação.

Enquanto Neymar está fora das partidas da Liga Saudita, informações recentes do Diário do Peixe indicam que o Santos está avançando nas negociações para repatriar o craque. A previsão é que Neymar desembarque no Brasil na quarta-feira (29), após o acerto final entre seu pai e representantes do Al Hilal. A expectativa é que a apresentação oficial ocorra antes do clássico San-São, marcado para sábado (1º), na Vila Belmiro. Assi, a reestreia do camisa 10 pelo Santos está planejada para o dia 5 de fevereiro, data de seu aniversário, em partida contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista.

Neymar sofreu uma grave lesão em outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele passou por cirurgia em novembro do mesmo ano e ficou mais de um ano afastado dos gramados. Após o retorno, Neymar voltou a se lesionar em sua segunda partida. Isso, somado ao limite de estrangeiros no elenco, contribuiu para a decisão de deixá-lo fora das inscrições da Liga Saudita.

