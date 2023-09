Após atuar pela Argentina contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Messi ficou de fora do jogo contra a Bolívia por conta de uma antiga cicatriz no músculo posterior da perna direita, o que causa dores ao astro. O camisa 10 está parado há 13 dias e nenhuma lesão foi constatada nos exames, mas Messi sente incômodos na região.