O Al-Hilal recebe o Al-Shabab no Estádio Rei Fahd nesta sexta-feira (29), às 15h (de Brasília), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Saudita. O Crescente, time de Neymar, ocupa a vice-liderança da competição, com 17 pontos conquistados, atrás apenas do Al-Ittihad, que soma 18.