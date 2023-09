SONHO POSSÍVEL?

A equipe do Genoa conseguiu voltar à elite do futebol italiano na última temporada. O time fez uma ótima Serie B, garantindo a segunda posição, atrás apenas do modesto Frosinone. Porém, o início não foi como o torcedor sonhava: apenas quatro pontos em cinco partidas, conquistados após uma vitória sobre a Lazio e um empate no duelo com o Napoli, atual campeão. Ainda assim, uma vitória colocaria os comandados do ex-centroavante Alberto Gilardino na primeira metade da tabela.