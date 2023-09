Sem Lionel Messi, que sofreu um problema físico no duelo com o Toronto FC, o Inter Miami não foi páreo para a equipe do Texas e foi batida dentro do DRV PNK Stadium. Em caso de título, o astro argentino, mesmo ausente do jogo, poderia se isolar ainda mais na lista de maiores campeões da história do futebol, mas Messi permanece com 42 títulos conquistados.