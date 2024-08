Messi não é convocado pela Argentina para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo

Messi não participa dos dois próximos jogos da Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 13:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Lionel Messi não foi convocado para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo com a Argentina. O camisa 10 se recupera de uma lesão sofrida na final da Copa América.

Além do astro, Lionel Scaloni também não conta com Di María, que se aposentou da seleção em julho. O comandante também fez alguns cortes de atletas que estiveram na Copa do Mundo, como Exequiel Palacios, Marcos Acuña e Ángel Correa.

A Argentina encara Chile e Colômbia nos dias 5 e 10 de setembro, respectivamente. A Albiceleste lidera as Eliminatórias da Copa do Mundo com 15 pontos conquistados em seis partidas.