Jenni Hermoso foi beijada por Luis Rubiales enquanto cumprimentava as autoridades durante a entrega de medalhas das campeãs da Copa do Mundo Feminina 2023. O presidente a abraçou e na sequência segurou a cabeça da jogadora beijando-a na boca. O dirigente desculpou-se publicamente pelo ato na última segunda-feira (21), após a repercussão do caso.