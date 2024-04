Pochettino ‘sente o golpe’ após humilhação do Arsenal sobre o Chelsea

Maurício Pochettino admitiu que o Chelsea não merece disputar competições europeias na próxima temporada (Foto: Darren Staples / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 08:30 • Londres (ING)

A humilhante derrota do Chelsea diante do Arsenal por 5 a 0 parece ter sido um choque de realidade para o técnico Maurício Pochettino. Isso porque, na entrevista coletiva pós-jogo, o treinador dos Blues admitiu não enxergar perspectiva de sucesso para o seu time.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- É difícil ver o futuro agora porque, depois deste jogo, estamos decepcionados. É difícil falar de objetivos - disparou o argentino.

Pochettino ainda usou o Arsenal como referência a ser seguida se o Chelsea quiser ter uma temporada diferente em 2024/2025. O técnico quer que o foco na solução dos problemas do time seja prioridade em comparação com o discurso de melhora.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Precisamos estar na mesma situação em que o Arsenal se encontra hoje. Falamos muito nesta temporada, e tudo o que importa agora é que queremos estar em uma situação diferente na próxima temporada.

Placar do Emirates Stadium mostrava o humilhante placar da vitória do Arsenal sobre o Chelsea, em duelo pela Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Por fim, o treinador reconheceu que sua equipe não merece disputar as competições europeias na próxima temporada. O Chelsea se encontra atualmente na 9ª posição da Premier League com 47 pontos. A diferença para a 5ª posição da tabela, ocupada atualmente pelo Tottenham e que garante vaga na Europa League da próxima temporada, é de 13 pontos.

- Se competirmos como no sábado (no duelo diante do Manchester City pela Copa da Inglaterra), tudo bem. Mas se competirmos como hoje (na goleada sofrida diante do Arsenal), não merecemos disputar as competições europeias.