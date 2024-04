Arsenal humilha Chelsea em clássico e abre vantagem na liderança da Premier League

Lei do ex! Kai Havertz marcou dois gols no atropelamento do Arsenal sobre o Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Publicada em 23/04/2024 - 17:57 • Londres (ING)

O Arsenal atropelou o Chelsea no clássico londrino, venceu por 5 a 0 e abriu vantagem de três pontos na liderança da Premier League: o time de Arteta tem 77 pontos contra 74 do Liverpool, que ainda não jogou na rodada; o Manchester City, que tem dois jogos a menos que os Gunners, tem 73 pontos.

Os gols do jogo foram marcados por Trossard, Kai Havertz (duas vezes) e Ben White (também duas vezes).

⚽ COMO FOI O JOGO?

O Arsenal abriu o placar logo no início do jogo, aos quatro minutos, com Trossard: o atacante recebeu passe em profundidade no canto esquerdo da área e finalizou forte, cruzado; o goleiro Petrovic aceitou e acabou sofrendo o gol na sua trave.

Os demais gols do jogo saíram no segundo tempo: aos sete minutos, Ben White se aproveitou da sobra de uma finalização de Declan Rice, e bateu colocado, tirando de Petrovic, para ampliar o placar em 2 a 0.

O terceiro gol do Arsenal veio dos pés de Havertz, jogador que vinha sendo bastante criticado pela sua atuação no primeiro tempo. Aos 12 minutos, o meia recebeu lançamento nas costas da defesa do Chelsea, carregou em direção à área e, na saída do goleiro, tocou por cobertura para marcar o terceiro gol do jogo.

Jogadores do Arsenal comememoram um dos cinco gols na goleada histórica aplicada sobre o Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Oito minutos depois, o mesmo Havertz transformou a vitória em goleada: o meia recebeu passe no meio de três defensores do Chelsea, puxou para a perna esquerda e finalizou no cantinho do goleiro, rasteiro e colocado, como manda o manual.

O quinto gol do Arsenal foi marcado novamente por Ben White, que recebeu passe cavado de Odegaard dentro da área, bateu na bola de primeira e acabou encobrindo o goleiro, marcando um gol no seu canto oposto.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Arsenal volta a campo no domingo (28), às 10h (hora de Brasília), pelo Dérbi do norte de Londres, diante do Tottenham. O Chelsea, por sua vez, visita o Aston Villa no sábado (27), às 16h (hora de Brasília). Ambos os jogos são pela Premier League.