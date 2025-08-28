Playoffs da Europa League terminam com goleadas e viradas; veja os resultados
Nesta quinta-feira (28), os playoffs da Europa League chegaram ao fim e definiram os últimos classificados para a edição 2025/26 da competição. Os duelos tiveram de tudo: goleadas, viradas no tempo normal e no agregado, partidas mornas e até prorrogação. Confira como foram os confrontos:
Entre os jogos mais marcantes, destaque para o PAOK, da Grécia, que atropelou o HNK Rijeka, da Croácia. Após perder a ida pelo placar mínimo, o time entrou em campo pressionado, mas mostrou frieza e controle para virar a eliminatória com uma vitória categórica por 5 a 0, garantindo a vaga na fase de grupos da Europa League.
No quesito goleada, esta foi a única no tempo normal, mas outras equipes asseguraram a classificação com placares amplos no agregado. Foi o caso do Midtjylland, da Dinamarca, do Malmö, da Suécia, e do Braga, de Portugal, que venceram suas duas partidas com tranquilidade. O Genk, da Bélgica, também entrou nesse grupo: goleou no primeiro jogo e, mesmo perdendo a volta, já tinha a vaga bem encaminhada.
O Panathinaikos, da Grécia, avançou sem sobressaltos, vencendo a ida e administrando um empate fora de casa. O mesmo aconteceu com o Utrecht, da Holanda. Já o FCSB, da Romênia, empatou no primeiro jogo, mas confirmou a classificação com uma vitória tranquila no segundo. O Young Boys, da Suíça, passou por um susto: vencia o jogo da volta quando sofreu um gol nos acréscimos e ficou a apenas um gol de levar a decisão para a prorrogação. Situação parecida viveu o Maccabi Tel Aviv, que havia vencido a ida por 3 a 1, mas perdeu fora de casa e sofreu pressão até o apito final.
Entre as classificações mais emocionantes esteve a do Shkëndija, da Macedônia do Norte. O time perdeu o primeiro jogo por 2 a 1 para o Ludogorets, da Bulgária, mas devolveu o placar em casa, levando o confronto para a prorrogação. No tempo extra, os macedônios marcaram e confirmaram uma vaga suada na fase de grupos.
Confira os resultados dos playoffs da Europa League
- KuPS 0x2 Midtjylland (0x6 no agregado)
- Sigma Olomouc 0x2 Malmö (0x5 no agregado)
- Samsunspor 0x0 Panathinaikos (1x2 no agregado)
- Ludogorets 4x1 Shkëndija (5x3 no agregado)
- PAOK 5x0 Rijeka (5x1 no agregado)
- Dinamo de Kiev 1x0 Maccabi Tel Aviv (2x3 no agregado)
- Utrecht 0x0 Zrinjski (2x0 no agregado)
- Genk 1x2 Lech (6x3 no agregado)
- Young Boys 3x2 Slovan Bratislava (4x2 no agregado)
- FCSB 3x0 Aberdeen (5x2 no agregado)
- Braga 5x1 Lincoln Red Imps (9x1 no agregado)
