O Manchester United atravessa um dos períodos mais críticos de sua história recente. Após a derrota de 3 a 1 para o Brighton em casa, no domingo, o técnico Ruben Amorim fez um forte desabafo, classificando a atuação do elenco como 'talvez o pior time da história'.

- Nós somos, talvez, o pior time na história do Manchester United - disse Ruben Amorim à imprensa inglesa após o jogo.

E completou: - Estou dizendo isso não para dar manchetes à imprensa, mas porque temos que reconhecer isso e mudar essa situação. Imagine o que isso significa para o torcedor, imagine o que significa para mim.

O resultado negativo não só piorou a posição do Manchester United na Premier League, mas também estabeleceu o pior início de temporada em casa em seus 131 anos de história na competição. Atualmente, o time ocupa a 13ª posição com 26 pontos.

A última vez que o Manchester United teve um desempenho comparável foi na temporada de 1893/94, quando ainda era conhecido como Newton Heath. À época, o time sofreu sete derrotas nos primeiros 12 jogos em casa, resultando no rebaixamento à segunda divisão da liga inglesa.

Rubem Amorim assumiu o comando técnico do clube no fim de novembro, como substituto de Erik Ten Hag. Sob sua liderança, o United conseguiu seis vitórias em 15 jogos em todas as competições, com apenas duas vitórias nas últimas nove rodadas da Premier League.

O próximo desafio do time será pela Liga Europa, uma competição que o time não está tão mal. Ao todo, o United tem 12 pontos e ocupa a 7ª posição. O adversário será o Rangers (oitavo, com 11 pontos) na próxima quinta-feira, pela penúltima rodada da fase classificatória. Se vencer, há chance de confirmar a passagem direta para as oitavas de final.