Mateta quebra silêncio após ser hospitalizado: ‘Espero voltar’

Jean-Philippe Mateta, atacante do Crystal Palace, foi hospitalizado após um incidente em campo durante o jogo contra o Millwall pela FA Cup, neste sábado (1). O confronto, que ocorreu no estádio do Millwall, foi marcado por uma entrada perigosa do goleiro Liam Roberts, resultando em lesões graves para Mateta. O atacante francês recebeu atendimento médico imediato, incluindo oxigênio, antes de ser transportado ao hospital para exames detalhados.

O incidente aconteceu aos oito minutos de partida. Roberts, ao tentar interceptar a bola, atingiu Mateta com um desafio em altura elevada. A gravidade da situação levou à hospitalização imediata do jogador do Crystal Palace. Mateta, posteriormente, usou sua conta no Instagram para comunicar seu estado aos fãs.

- Obrigado a todos pelas mensagens gentis. Estou bem. Espero voltar muito em breve. E mais forte do que nunca. Parabéns, pessoal, pelo ótimo trabalho hoje. Amo vocês. JP - publicou.

Oliver Glasner, técnico do Crystal Palace, atualizou o público sobre a condição de Mateta e criticou a ação de Roberts.

- Ele está consciente e está no hospital. Sua orelha está em péssimo estado. É uma lesão muito séria, então esperamos o melhor para ele. Não estamos realmente felizes, não podemos estar realmente felizes - declarou Glasner.

Steve Parish, presidente do Crystal Palace, expressou indignação com a ação de Roberts, descrevendo-a como o pior desafio que já viu em um campo de futebol. A entrada foi revisada pelo VAR, resultando na expulsão de Roberts do jogo.