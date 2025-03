Cavani fala pela primeira vez após erro histórico: ‘Vi mil vezes’

Cavani desperdiçou a chance que custou a classificação do Boca Juniors para a Libertadores na última terça-feira (25) e concedeu sua primeira entrevista após o erro na zona mista da Bombonera neste sábado (1), antes de entrar em campo contra o Rosario Central pelo Campeonato Argentino.

continua após a publicidade

Durante a entrevista, o atacante revelou que ainda sofre com o histórico erro. Se o uruguaio tivesse marcado o gol no cruzamento perfeito de Alarcón no último minuto dos acréscimos, o Boca teria avançado.

- Eu vi 1.000 vezes, é uma daquelas jogadas que ficam na sua mente, porque você é competitivo e quer o melhor para o clube e seus companheiros. Sobre a questão dos gols, como eu disse, não é sobre os gols que você marca, no futebol essas fatalidades acontecem, e você fica um pouco triste com o que aconteceu - comentou Cavani.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Cavani fala pela primeira vez após erro histórico: 'Vi 1000 vezes' (Foto: Reprodução)

Cavani ainda comentou sobre a união e entrega do elenco, mas entende o lado dos torcedores e sua revolta.

- Nós somos os responsáveis pelo que aconteceu. Se fomos eliminados, temos que assumir como grupo, porque somos nós que entramos em campo, trabalhos e nos esforçamos. Isso segue. Representamos o maior, temos que encarar isso e reverter o que aconteceu no jogo passado, quando não conseguimos avançar - completou o jogador.

continua após a publicidade

➡️Boca Juniors planeja ampliar La Bombonera para 80 mil lugares em 2026

Má fase

O atacante não vive um bom momento na sua carreira. Três dias depois de perder um gol decisivo pela Libertadores, perdeu outra chance incrível, dessa vez contra o Rosário Central. O Boca Juniors venceu por 1x0, com gol marcado pelo atacante Milton Gimenez, mas a torcida xeneize está na bronca com Cavani, que acumula gols perdidos desde que chegou ao Boca Juniors.