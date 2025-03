O Arsenal enfrenta um momento crítico na temporada após uma série de decisões questionáveis na gestão de transferências. Sob a liderança de Mikel Arteta, o clube londrino caminha para o vice-campeonato da Premier League pelo terceiro ano consecutivo.

Alan Shearer, ex-atacante e ícone do futebol inglês, expressou preocupações sobre o momento e o futuro do Arsenal e de Arteta, apontando para a necessidade de mudanças estratégicas.

- Será que Mikel Arteta está sob um pouco de pressão agora? Nomeie um técnico da Premier League que não esteja sob pressão! - declarou.

A ausência de reforços ofensivos em janeiro, apesar das expectativas otimistas de Arteta, é vista como um ponto de falha, considerando especialmente as lesões de Gabriel Jesus e Kai Havertz. Shearer reconheceu o talento de Arteta como técnico, mas enfatizou a importância de adquirir um atacante de classe mundial para a próxima temporada.

- Cerca de um mês atrás, talvez três semanas atrás, havia uma esperança para o Arsenal, que se eles entrassem em uma sequência de vitórias, então poderia colocar um pouco de pressão no Liverpool, mas eles simplesmente não conseguiram - concluiu Shearer.

O clube, que aspirava reduzir a diferença de pontos para o líder Liverpool, viu suas esperanças diminuírem após resultados insatisfatórios contra o West Ham e um empate com o Nottingham Forest. Com o Liverpool liderando a tabela com uma vantagem de 13 pontos, a situação do Arsenal se complica ainda mais.