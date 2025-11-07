Com passagens por Atlético-MG e São Paulo, Deni Júnior é mais um caso do fenômeno global do mercado de jogadores brasileiros no esporte mais popular do mundo. Fora do país desde o início de 2025, o jogador vivencia uma realidade à parte na Tailândia, onde conquistou prestígio no cenário local.

Na última quarta-feira (5), o atacante brasileiro Deni comandou a vitória do Ratchaburi por 7 a 0 sobre o Eastern, em Hong Kong, pela fase de grupos da Champions League Asiática. O jogador marcou dois gols no segundo tempo e deu uma assistência, sendo o principal destaque da partida.

Com o resultado, a equipe tailandesa manteve-se na briga pela classificação do Grupo F, com duas vitórias e duas derrotas até aqui, ainda seis pontos atrás do líder Gamba Osaka, do Japão. Júnior, por sua vez, assumiu a artilharia isolada do torneio, com cinco gols. Após o confronto, o atacante celebrou o bom momento e agradeceu ao clube pela confiança.

— Estou muito feliz com o momento que estou vivendo. É fruto de muito trabalho e dedicação. O grupo tem me ajudado bastante, e fico ainda mais motivado em contribuir com gols e assistências para o Ratchaburi — disse o atleta.

Deni Júnior (à direita) comemora gol com companheiros do Ratchaburi em partida válida pela Champions League Asiática (Foto: Divulgação/Ratchaburi)

⚽ Artilheiro e garçom 🦶

Aos 30 anos, o brasileiro soma nove gols e seis assistências em 11 partidas na temporada, consolidando-se como uma das grandes figuras do futebol asiático em 2025. Referência ofensiva do Ratchaburi, Deni Júnior vem se destacando pela regularidade e protagonismo na atual edição da Champions. Revelado no Fluminense, seu último clube no Brasil foi o Guarani, de onde se transferiu em janeiro de 2025.

