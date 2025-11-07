Brasileiro brilha com dois gols e assume a artilharia da Champions League Asiática
Moleque de Xerém soma nove gols e seis assistências em 11 partidas na temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Com passagens por Atlético-MG e São Paulo, Deni Júnior é mais um caso do fenômeno global do mercado de jogadores brasileiros no esporte mais popular do mundo. Fora do país desde o início de 2025, o jogador vivencia uma realidade à parte na Tailândia, onde conquistou prestígio no cenário local.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Melhor do que Haaland? Brasileiro marca quatro gols em uma partida em Portugal
Futebol Internacional02/11/2025
- Futebol Internacional
EXCLUSIVO: capitão do Copenhague, brasileiro comemora classificação e projeta Champions
Futebol Internacional31/10/2025
- Futebol Internacional
Halloween do Lance!: entenda a ‘maldição’ centenária do Benfica de Béla Guttmann
Futebol Internacional31/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na última quarta-feira (5), o atacante brasileiro Deni comandou a vitória do Ratchaburi por 7 a 0 sobre o Eastern, em Hong Kong, pela fase de grupos da Champions League Asiática. O jogador marcou dois gols no segundo tempo e deu uma assistência, sendo o principal destaque da partida.
Com o resultado, a equipe tailandesa manteve-se na briga pela classificação do Grupo F, com duas vitórias e duas derrotas até aqui, ainda seis pontos atrás do líder Gamba Osaka, do Japão. Júnior, por sua vez, assumiu a artilharia isolada do torneio, com cinco gols. Após o confronto, o atacante celebrou o bom momento e agradeceu ao clube pela confiança.
— Estou muito feliz com o momento que estou vivendo. É fruto de muito trabalho e dedicação. O grupo tem me ajudado bastante, e fico ainda mais motivado em contribuir com gols e assistências para o Ratchaburi — disse o atleta.
⚽ Artilheiro e garçom 🦶
Aos 30 anos, o brasileiro soma nove gols e seis assistências em 11 partidas na temporada, consolidando-se como uma das grandes figuras do futebol asiático em 2025. Referência ofensiva do Ratchaburi, Deni Júnior vem se destacando pela regularidade e protagonismo na atual edição da Champions. Revelado no Fluminense, seu último clube no Brasil foi o Guarani, de onde se transferiu em janeiro de 2025.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias