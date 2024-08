Manchester City abre conversas pelo retorno de ídolo do clube

Jogador é desejo de Pep Guardiola. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 14:02 • Redação do Lance!

A diretoria do Manchester City está trabalhando para repatriar um dos grandes ídolos da história recente do clube. De saída do Barcelona, Ilkay Gündogan é um dos principais alvos dos Cityzens para a janela: Pep Guardiola e a diretoria apoiam o retorno do meia, que veste a camisa blaugrana desde a temporada passada. O clube entrou em contato com os representantes do jogador.

+ Manchester City planeja aumento astronômico para afastar interesse do Real Madrid em astro do time

O atleta, que decidiu se aposentar da seleção alemã nesta segunda-feira (19), está fora dos planos do Barcelona para a temporada. Pela estreia do time por LA LIGA 2024-25, na vitória contra o Valencia, inclusive, sequer foi relacionado. A justificativa médica dada pelo clube foi refutada por apurações na imprensa espanhola, que afirmavam que o Barcelona já trabalhava em uma negociação.

Gündogan tem um dos salários mais altos do elenco culé: 15 milhões de euros anuais. Com problemas financeiros, a diretoria planeja aliviar as contas para ser mais agressivo ainda nesta janela. O contexto é favorável para o City, que enxerga uma possibilidade de repatriar um dos jogadores mais importantes da história do clube. O alemão foi destaque e capitão na campanha que terminou com o primeiro título de Champions League da história da instituição.

Manchester City foi campeão da Champions League 2022-23. (PAUL ELLIS / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Porém, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o jogador também é alvo de clubes Do Catar e da Arábia Saudita. Luis Rojo, jornalista do MARCA, afirma que o Barcelona cobrará uma taxa equivalente ao valor integral do salário do alemão, que tem contrato até junho do ano que vem.