O sonho de disputar a Liga dos Campeões segue vivo. Com mais uma boa atuação do lateral-esquerdo Lucas Lovat, o Slovan Bratislava, da Eslováquia, bateu o Swift Hesperange, de Luxemburgo, por 2 a 0, no Stade de Luxembourg, pela primeira rodada de qualificação para a competição mais importante do futebol europeu. Após empatar o primeiro confronto por 1 a 1, o time eslovaco foi eficiente durante os 90 minutos e venceu a partida através de duas penalidades convertidas por Vladimir Weiss.