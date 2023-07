PRIMEIRO TEMPO

Os 45 minutos iniciais mostraram um nível técnico similar, apesar do Sevilla desfrutar do futebol do 'velho continente'. A primeira etapa teve a maior posse de bola para o Del Valle, mas foram os espanhóis que chegaram mais vezes ao gol, com cinco finalizações contra três. A eficiência partiu dos equatorianos que, aos nove minutos, abriram o placar com Lautaro Díaz, após o camisa 19 roubar a bola do zagueiro adversário e finalizar para o fundo das redes.