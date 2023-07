Contente com a chegada no novo clube, Winck falou sobre os novos desafios. "Feliz em poder assinar com o Kasimpaşa e ter a chance de crescer junto com a equipe em uma liga muito disputada como a turca. Já me sinto bem habituado ao futebol europeu após meus anos em Portugal e estou muito preparado para poder defender as cores do clube. Mal posso esperar para também conhecer o calor da torcida. Só tenho a agradecer a todos do clube pela confiança", comentou.