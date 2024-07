Toni Kroos publica carta de despedida da seleção alemã e pede desculpas a Pedri

(Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 14:52 • Rio de Janeiro

Com a derrota por 2 a 1 diante da Espanha, pelas quartas de final da Eurocopa, Toni Kroos se aposentou dos gramados. Um dos grandes ídolos da história recente da Alemanha, o meia publicou em suas redes sociais uma carta de despedida emocionada ao futebol e à seleção, aos 34 anos.

Kroos, campeão da Copa do Mundo disputada no Brasil em 2014, ainda aproveitou para se desculpar com Pedri, jogador da Espanha. No início do jogo, ele acabou machucando o jovem meia espanhol, que sofreu uma lesão no joelho.

Veja a carta de Toni Kroos:

- O meu telefone tocou em 29/09/2023. Quem estava telefonando: Julian Nagelsmann. O pedido: Regresso à seleção nacional. O primeiro pensamento na minha cabeça: 'Não sou estúpido!'. O primeiro pensamento do meu coração: 'Sim, p***!'. Como todos sabemos, é o coração que decide. O meu primeiro pensamento nesta manhã de 6 de julho de 2024: Estou contente por ter feito isso, apesar de toda a tristeza e vazio desde o apito final de ontem. Sempre vi mais na equipe do que aquilo que tem mostrado nos últimos anos. Mas não esperava que fosse possível, num espaço de tempo tão curto, ter uma hipótese realista de conquistar o título e voltar a estar no mesmo nível dos melhores! É por isso que estou muito orgulhoso do que esta equipe conseguiu! E toda a Alemanha também pode voltar a estar. Um agradecimento especial a todos os que fizeram dessa Eurocopa em casa um evento especial. Vivemos e sentimos! Pessoalmente, gostaria de agradecer a todos o carinho e a simpatia muito especiais que nos deram nas últimas semanas. Foi muito especial. E, finalmente, um pedido: Agora que a Alemanha reconquistou o seu filho preferido - não o deixem escapar! O percurso desta equipe continua. E é uma ajuda brutal se apoiarem mesmo nas fases ruins! Porque posso garantir a vocês uma coisa: este é um grupo de grandes pessoas que dão tudo para ter sucesso! Ainda muito importante para mim: perdão e melhoras em breve ao Pedri! Logicamente que não foi minha intenção machucá-lo. Uma rápida recuperação e o melhor para você. É um grande jogador - escreveu Toni Kroos, em postagem no Instagram.