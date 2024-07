Pedri tem um histórico grande de lesões na sua carreira (Foto: Icon Sport)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 20:13 • Barcelona (ESP)

A Seleção Espanhola eliminou a Alemanha e já está nas semifinais do Euro 2024. Porém, nem tudo são boas notícias. O meio-campista Pedri saiu de campo sentindo fortes dores, após uma entrada de Toni Kroos, logo no início do jogo, e está fora do restante da Eurocopa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador do Barcelona, que foi titular durante todo o torneio, ao lado de Rodri e Fabián Ruiz, sofreu uma entorse lateral interna no joelho esquerdo e deve ficar fora dos gramados por quase dois meses, segundo o laudo médico.

Compensação da UEFA ao Barça

Segundo o programa de proteção de clubes, caso Pedri não regresse aos gramados em 28 dias – até 2 de agosto –, a UEFA terá que pagar quase 21 mil euros por dia ao Barcelona. O período máximo de indenização é de 365 dias, e o valor pode chegar aos 7.500.000 euros.

Pedri está fora da Eurocpa 2024 (Foto: AFP)

Como funciona o programa de proteção

O Programa de Proteção de Clubes estipulado pela FIFA oferece cobertura a todos os jogadores de futebol com contrato com um clube e que estejam concentrados na sua seleção. Esta cobertura é realizada quando o jogador participa de qualquer tipo de atividade (como treinos, viagens... além de partidas) com sua seleção. Assim, ficam protegidos quando sofrem algum acidente (lesão) durante o período operacional que os impeça de jogar no seu clube por mais de 28 dias consecutivos.